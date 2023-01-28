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أبو كويك: حكومة الاحتلال تلقَّت صفعة قوية بسواعد رجال فلسطين

28 يناير 2023 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، إن الحكومة الصهيونية المتطرفة تلقت صفعة قوية بسواعد رجال فلسطين وأشاوسها.

وأضاف: "لقد ظن الصهاينة أن مزيدا من القتل والإرهاب سينهي المقاومة وسيدفع شعبنا للاستسلام، ولقد فاجأتهم سواعد المجاهدين، وأصابتهم بفاجعة لم يمروا بمثلها منذ زمن، وأسقط في يدي بني صهيون، واحتار وتبلبل زعمائهم، ما عساهم يفعلون".

وأكد أن شعبنا الفلسطيني لا ينسى شهدائه ولا تذهب دمائهم هدرا، وأن على حكومة الاحتلال أن تعيد حساباتها، فما عاد يجدي القمع والإرهاب، ولن يجلب لهم القتل والتهويد أمنا.

وتابع: "إننا في هذه الأوقات أحوج ما نكون لتحقيق وحدتنا والوطنية والميدانية".

وطالب أبو كويك السلطة الفلسطينية بإثبات مصداقيتها بأنها أوقفت التنسيق الأمني مع الاحتلال، من خلال توقيف الملاحقات والاعتقالات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. 

وأصيب اليوم مستوطنان، بحالة خطيرة في عملية إطلاق نار بطولية قرب بؤرة استيطانية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وتأتي العملية بعد ساعات من عملية نوعية وقعت في مدينة القدس المحتلة، نفذها الاستشهادي علقم خيري، وأسفرت عن مقتل 7 مستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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