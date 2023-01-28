إصابات بالاختناق خلال تصدي أهالي مجدل بني فاضل لاقتحام مستوطنين

أصيب شاب بقنبلة غاز، اليوم السبت، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، قرب بلدة مجدل بني فاضل، جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأنّ مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال والمستوطنين، في بلدة مجدل بني فاضل، عقب تصدي الأهالي لمستوطنين نصبوا خيمًا وكرفانات في أراضي البلدة.

وأضاف أنّ قوات الاحتلال استهدفت الشبان بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة أحدهم بقنبلة غاز بشكل مباشر والعشرات بحالات اختناق.

وأكد دغلس أنّ المستوطنين اعتدوا على مركبة إسعاف تابعة لبلدة قريوت وألحقوا أضرارًا فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين