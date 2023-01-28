غزة الرياضي يقترب من تأمين موقعه بالدرجة الممتازة والشاطئ ينتصر على الأمل

غزة/وائل الحلبي:

واصل غزة الرياضي انتصاراته بفوزه الثمين على شباب جباليا، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون، في إطار منافسات الجولة الـ17 من دوري الدرجة الممتازة.

فوز العميد جعله في موقف جيد وقريب من تأمين نفسه بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن مؤقتًا، وتوقَّف رصيد شباب جباليا عند 23 نقطة في المركز السادس مؤقتًا.

هدفا غزة الرياضي سجلهما ربحي شتيوي في الدقيقتين (60) و(86)، وأهدر أدهم خطاب ركلة جزاء لشباب جباليا (76).

شباب الزوايدة (0-0) اتحاد خانيونس

حسم التعادل السلبي لقاء فريقَي شباب الزوايدة واتحاد خان يونس الذي جرى على ملعب الدرة.

هذه النتيجة أبقت آمال الزوايدة الضعيفة في الهرب من مقصلة الهبوط قائمة، مع تواجده في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 9 نقاط، وحافظ اتحاد خانيونس على مركزه الرابع برصيد 25 نقطة.

دوري الدرجة الأولى

الأمل (0-2) الشاطئ

تَقدَّم خدمات الشاطئ للمركز الثالث في ترتيب الدرجة الأولى، بعدما عاد البحرية بفوز ثمين من أمام الأمل بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب خانيونس.

الشاطئ استثمر تعثر بيت حانون الأهلي ليتقدم للمركز الثالث برصيد 31 نقطة، وتَوقّف رصيد الأمل عند 21 نقطة في المركز الثامن.

سجّل للبحرية سليمان العبيد (27 ركلة جزاء) وأحمد أبو حسنين (45+5 ركلة جزاء).

المجمع الإسلامي (3-1) خدمات خانيونس

حقق فريق المجمع الاسلامي انتصارًا ثمينًا بثلاثة أهداف لهدف على ضيفه خدمات خان يونس، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب فلسطين.

الفوز رفع رصيد المجمع الإسلامي إلى 16 نقطة ليتقدم للمركز التاسع وتجمد رصيد خدمات خانيونس عند 27 نقطة في المركز الخامس.

سجل ثلاثية المجمع محمود البحيصي (10) ويوسف شلدان هدفين (54 ركلة جزاء) و (65)، بينما سجل لخدمات خان يونس محمد صرصور (34).

المصدر / فلسطين أون لاين