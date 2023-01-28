وقفة احتجاجية في يافا تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على جنين

شارك العشرات من أهالي يافا، وناشطون، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية بحديقة الغزازوة بالمدينة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها أول من أمس.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية، إضافة إلى شعارات إسنادًا لأهالي جنين، وأخرى كُتبت عليها أسماء شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وجاءت هذه الوقفة استمرارًا للاحتجاجات في المجتمع العربي، إذ سبقتها وقفات أخرى نُظّمت في أم الفحم وحيفا وطمرة تنديدًا بالعدوان على جنين ومخيمها.

واستشهد 9 أشخاص، بينهم مسنة، وأُصيب 20 بجروح وُصفت بعضها بالخطيرة، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين