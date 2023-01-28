إصابة طفل برصاص الاحتلال في بيت لحم

أُصيب طفل، برصاص قوات الاحتلال اليوم السبت في بيت لحم، فيما اندلعت مواجهات مع الاحتلال في شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المفتاح على المدخل الشرقي لمخيم عايدة شمال بيت لحم، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، باتجاه المواطنين.

وأدّت المواجهات إلى إصابة طفل برصاصة في قدمه، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

وفي سياق متصل، اندلعت مساء اليوم، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأنّ مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل القرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات.

وأضافت أنّ قوات الاحتلال تحتجز مركبة، قرب البوابة الحديدية على مدخل القرية من جهة قرية كفر عين المجاورة.

المصدر / فلسطين أون لاين