هذا النادي ينافس باريس سان جيرمان على سكرينيار

أكدت تقارير صحفية فرنسية دخول نادٍ إنجليزي سباق التعاقد مع السلوفاكي، ميلان سكرينيار مدافع فريق إنتر ميلان، مشيرة إلى أن هذا التطور دفع باريس سان جيرمان للتحرك لحسم الصفقة سريعًا.

وكان الباريسي لا يعتزم إبرام أي صفقة في نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن الاهتمام به من نادٍ إنجليزي أجبر النادي الباريسي على محاولة إتمام التعاقد مع مدافع "النيراتزوري" قبل نهاية الميركاتو الشتوي الذي يغلق أبوابه يوم الثلاثاء 31 يناير/ كانون الثاني 2023.

ويرغب باريس سان جيرمان بقوة في التعاقد مع سكرينيار مُنذ الصيف الماضي، ولكن إنتر ميلان رفض بيعه، علمًا أنّ صاحب الـ"27" عامًا، والذي ينتهي تعاقده بحلول الصيف في 30 يونيو/ حزيران المُقبل 2023، لا يرغب في تمديد عقده مع الإنتر.

ووفقًا لما أوردته شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية في تقرير لها، فإن تحرك نادٍ إنجليزي (لم يتم الكشف عن هويته) لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي أثار القلق لدى مسؤولي النادي الباريسي، وجعلهم يتحركون لحسم الصفقة.

وأكد المصدر ذاته أن ناصر الخليفي، رئيس النادي، سيتولى شخصيًّا ملف صفقة سكرينيار، موضحًا أنه بعد اهتمام هذا النادي الإنجليزي، أصبح مصممًا على التعاقد مع مدافع إنتر ميلان قبل نهاية الميركاتو الشتوي.

ولم يوضح التقرير المقابل المالي الذي سيدفعه بي إس جي من أجل ضم سكرينيار، مكتفيًا بالإشارة إلى أن إنتر ميلان يرغب في الحصول على مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو.

وكان اللاعب قد انضم إلى إنتر ميلان عام 2017 قادمًا من سامبدوريا مقابل 34 مليون يورو، وينتهي عقده بعد أقل من 5 شهر، ما يعني أنه يستطيع الانتقال إلى أي نادٍ بالمجان، اعتبارًا من الأول من يوليو المُقبل.

ويُعدُّ سكرينيار من الركائز الأساسية في إنتر ميلان، إذ شارك في 27 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجّل أي هدف وصنع هدفًا واحدًا كان في الانتصار بكأس السوبر الإيطالي قبل أيام على حساب الغريم ميلان.

المصدر / وكالات