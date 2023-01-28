"تصعيد خطير".. "حسنين" يحذر من إرهاب الاحتلال ضد أسرانا

قال المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين إن ما يحدث داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، تصعيد خطير بحق أسرانا، ودليل على إفلاس الاحتلال وفشله الذريع أمام مقاومة شعبنا الباسلة.

وأوضح في تصريح صحفي، أن الاحتلال يحاول من خلال اقتحاماته التي ينفذها يوم السبت بحق أسرانا تصدير أزمته الداخلية وعجزه.

وتابع: "ما يحدث في سجن النقب يعيد إلى الأذهان اقتحامات قوات القمع الصهيونية عام 2006 واستشهاد الأسير الأشقر"، محذرًا من اقتحامات الاحتلال ومحملًا إياه المسؤولية تجاه أسرانا.

وأهاب حسنين بشعبنا عامةً وكافة فصائلنا ومكونات شعبنا خاصةً أن يكونوا على أهبة الاستعداد فالأسرى يتعرضون لحملة قمع وتصعيد خطيرة.

وأشار أن الأسرى يؤكدون من خلال ما يحدث في سجن النقب وعوفر ومجدو وفرحتهم بعملية القدس أنهم كانوا ولا زالوا وسيبقون جزءاً أصيلاً من شعبهم يفرحون لفرحه ويتألمون لألمه.

واقتحمت قوات الاحتلال قسم 8 في سجن النقب ونقلت عدد من الأسرى من أبناء محافظة جنين لسجن نفحة انتقامًا منهم، كما اقتحمت قسم 9 في سجن مجدو، ونقلت 18 أسير لزنازين العزل من قسم 22 في سجن عوقر، فيم لا تزال الحملة متواصلة حتى اللحظة إذ اقتحمت قوات الاحتلال قسم 8 في سجن النقب وبدأت في إجراءات قمعية ضد الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين