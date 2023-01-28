قرار مهم لتشافي قبل مباراة برشلونة وجيرونا

قرر الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة استدعاء ثنائي الرديف الحارس أندير أسترالاجا والمهاجم أنخل ألاركون في قائمة البرسا لمواجهة جيرونا اليوم السبت في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني على ملعب مونتيلفي، وذلك لتعويض الغيابات.

ويحل أسترالاجا محل أرناو تيناس كحارس ثالث للفريق فيما يعود ألاركون للقائمة بعدما شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في كأس الملك أمام سبتة، بينما يغيب عن القائمة المهاجمان روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس للإيقاف.

وتعد هذه المباراة الأولى للاعب أنخيل ألاركون مع برشلونة بعد تجديد عقده حتى يونيو 2025، مع بند يتيح له الرحيل مقابل دفع 400 مليون يورو، حيث يرى مدرب البلوغرانا أن اللاعب له أهمية كبيرة في المستقبل.

وتضم القائمة 22 لاعبا هم تير شتيغن وبيليرين وأراوخو وسرجيو بوسكيتس وديمبيلي وبيدري وأنسو فاتي وإينياكي بينيا وكريستينسين وماركوس ألونسو وجوردي ألبا وكيسي وسيرجي روبرتو ودي يونغ ورافينيا وكوندي وإريك غارسيا وبالدي وغافي وأسترالاجا وبابلو توري وألاركون.

وذكرت تقارير صحفية أن تشافي قد يلجأ إلى المداورة من خلال إشراك إريك غارسيا في مركز قلب الدفاع بدلا من الدنماركي إندرياس كريستينسن على أن يشارك الإيفواري فرانك كيسي في وسط الملعب، في ظل معاناة بيدري من بعض الانزعاجات.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة بفارق 3 نقاط عن منافسه التقليدي ريال مدريد الذي يحل في المركز الثاني ولديه 41 نقطة، ويواجه ريال سوسييداد غدا الأحد.

المصدر / وكالات