فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هذا النادي ينافس باريس سان جيرمان على سكرينيار

مورينيو يحلم بالعودة لفريقه السابق للمرة الثالثة

"تصعيد خطير".. "حسنين" يحذر من إرهاب الاحتلال ضد أسرانا

قرار مهم لتشافي قبل مباراة برشلونة وجيرونا

هنية: الإرهاب الإسرائيلي ضد أسرانا يذهب بالمنطقة إلى تصعيد غير مسبوق

دعوات لوقفة احتجاجية غدًا برام الله رفضًا للدعم الأمريكي للاحتلال

"النونو": عمليات الضفة والقدس مشهد طبيعي للعلاقة مع الاحتلال

حماس: الاعتداء على الأسرى جريمة لن تنحصر تداعياتها على السجون

الدوحة.. انطلاق أعمال المنتدى السنوي لفلسطين

نادي الأسير: 400 معتقل فلسطيني منذ مطلع 2023

المواجهة لن تبقى داخل السجون

هنية: الإرهاب الإسرائيلي ضد أسرانا يذهب بالمنطقة إلى تصعيد غير مسبوق

28 يناير 2023 . الساعة 16:28 بتوقيت القدس
...
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إنّ عملية القمع التي يتعرض لها الأسرى في هذه اللحظات تدخل ضمن خطة إرهابية منظمة تندرج في سياق أجندة متفق عليها في حكومة "نتنياهو" ويقودها المتطرف "بن غفير".

وشدد هنية في برقية عاجلة على أنّ المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق، قائلًا: "المواجهة لن تبقى داخل السجون، وشعبنا الفلسطيني لن يترك أبناءه الأسرى وحيدين في المواجهة.

ودعا كل قادة العالم والشعوب الحرة لضرورة التدخل لوقف جرائم بن غفير وحكومة اليمين الفاشي، فـ"العالم أمام اختبار حقيقي".

ولفت هنية أنّ مصلحة سجون الاحتلال تشنُّ بتوجيهات من الإرهابي وزير أمن الاحتلال الداخلي بن غفير حملة قمع متواصلة منذ يوم أمس ضد الأسرى في عدد من السجون الإسرائيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال قسم 8 في سجن النقب ونقلت عددًا من الأسرى من أبناء محافظة جنين لسجن نفحة انتقامًا منهم، كما اقتحمت قسم 9 في سجن مجدو، ونقلت 18 أسيرًا لزنازين العزل من قسم 22 في سجن عوفر، فيم لا تزال الحملة متواصلة حتى اللحظة إذ اقتحمت قوات الاحتلال قسم 8 في سجن النقب وبدأت في إجراءات قمعية ضد الأسرى.

وأشار هنية أنّ بن غفير عبّر عن خطته الإرهابية ضد الأسرى بمواقفه خلال الأيام الماضية بتكريمه الجندي قاتل الطفل الشهيد محمد علي في شعفاط، وإشادته بقتل أبناء شعبنا في جنين، وقمعه لجماهير شعبنا التي استقبلت الأسيرين البطلين كريم وماهر يونس بعد تحررهم من الأسر وقضائهم 40 عامًا في سجون الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #القدس #إسماعيل هنية #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة