دعوات لوقفة احتجاجية غدًا برام الله رفضًا للدعم الأمريكي للاحتلال

انطلقت دعوات فلسطينية للمشاركة في وقفة احتجاجية غدًا الأحد في رام الله، رفضًا للدعم الأمريكي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الظالمة بحقّ أبناء شعبنا، وما تتضمنه من إراقة للدماء وهدم للبيوت والمنشآت الفلسطينية.

وأكدت الدعوات على أهمية المشاركة في الوقفة والتظاهرة الاحتجاجية ضد السياسة الأمريكية ورعايتها لكيان الاحتلال، وضد استقبال وزير خارجيتها.

وارتقى منذ مطلع العام الجاري 32 شهيدًا فلسطينيًّا، بينهم 9 شهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها يوم الخميس الماضي.

وتصاعدت جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وطالت هدم بيوت عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب سياسات التهجير التي تنفذها في مناطق عدة بمدينة القدس المحتلة.

ومقابل هذه الجرائم، بلغت ذروة عمليات المقاومة أمس، حينما نفّذ الشهيد خيري علقم عملية إطلاق نار نوعية في مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين وإصابة آخرين.

وبعد ساعات قليلة، وقعت عملية إطلاق نار بطولية قرب بؤرة استيطانية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وأسفرت عن إصابة مستوطنَين أحدهما بحالة خطيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين