فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: الاعتداء على الأسرى جريمة لن تنحصر تداعياتها على السجون

الدوحة.. انطلاق أعمال المنتدى السنوي لفلسطين

نادي الأسير: 400 معتقل فلسطيني منذ مطلع 2023

"عدالة": اعتقال 5 شبان في حيفا محاولة لترهيب الفلسطينيين

خبراء أسواق مال: بتكوين قد تصل إلى هذا الرقم خلال العام الجاري

مستوطنون يعتدون على الأطفال قرب الحرم الإبراهيمي

"حماس": مقاومة الاحتلال حق مكفول وشعبنا متمسك بها

مباريات نصف نهائي ونهائي كأس ملك إسبانيا 2023 موعدها والفِرق المشاركة

متحدّثون: نقص المياه والغذاء والطاقة أزمة ثلاثية مركّبة تواجه غزة

الناشطة حمد: عملية القدس تؤكد أنَّ شعبنا لن يصمت على مجازر الاحتلال

حماس: الاعتداء على الأسرى جريمة لن تنحصر تداعياتها على السجون

28 يناير 2023 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
...

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين في السجون، مؤكدة أنها جريمةٌ لن تنحصر مواجهتها وتداعياتها على السجون فقط.

وقالت الحركة في تصريح صحفي السبت: "إنّ اعتداء سلطات الاحتلال على أسرانا الأبطال في عدد من السجون الصهيونية اليوم، جريمةٌ لن تكسر عزيمتهم، ولن تجلب نصرًا للاحتلال الذي تمرّغ أنفه في القدس المحتلة أمس واليوم".

وأكدت أنّ الأسرى ليسوا وحدهم في المعركة التي لن تبقى داخل المعتقلات ومع إدارة السجون فقط، مردفة.. فشعبنا الثائر سيبقى على عهده مع الأسرى انتصارًا لهم في مواجهة الاحتلال الفاشي ومخططاته ضدهم.

وشددت الحركة أنها على عهدنا مع الأسرى أنّ الحرية قريبة، وأن قيد السجن سينكسر، وأنّ هذا الاحتلال إلى زوال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #الأسرى #سجون الاحتلال #اعتداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة