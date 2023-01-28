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نادي الأسير: 400 معتقل فلسطيني منذ مطلع 2023

28 يناير 2023 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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نادي الأسير: 400 معتقل فلسطيني منذ مطلع 2023

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 400 فلسطيني منذ مطلع العام الجاري 2023.

وقال النادي في بيان له، وصل نسخة عنه ""، "الاحتلال اعتقل منذ مطلع العام الجاري أكثر من 400 مواطن من الضفة بما فيها القدس".

وأضاف: "قوات الاحتلال اعتقلت واستدعت خلال الساعات الماضية وحتى صباح اليوم (السبت)، ما لا يقل عن 45 مواطنًا من القدس وبلداتها، ومحافظات الضفة".

وتابع أن من بين المعتقلين 15 مواطنا "جرى اعتقالهم بشكل جماعي من منزل عائلة الشهيد خيري علقم في القدس، ومن ضمن المعتقلين والدته واثنين من أشقاء الشهيد وهما طفلان".

ومساء الجمعة، قُتل7 مستوطنين إسرائيليين في عملية فدائية نفذه علقم، في مستوطنة "النبي يعقوب" قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها، شمالي القدس.

ورجح نادي الأسير، أن تتصاعد حملات الاعتقال، التي تشكل أبرز أدوات الاحتلال لتقويض أي حالة نضالية متصاعدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الضفة #اعتقالات #نادي الأسير #اعتقال الفلسطينيين

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