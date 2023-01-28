خبراء أسواق مال: بتكوين قد تصل إلى هذا الرقم خلال العام الجاري

أكد خبراء أسواق مال إن "البتكوين"، أكبر عملة مشفرة في العالم، ستواصل ارتفاعها ويمكن أن تصل إلى واحد من أعلى مستوياتها عند 32 ألف دولار العام الجاري، على الرغم من الانهيارات التي حدثت في سوق التشفير العام الماضي.

ورأى هؤلاء أنه خلال السنوات القادمة، ستزيد قيمة "البتكوين" جاذبيتها خاصة بعد أن تصبح وسيلة دفع مقبولة وشائعة خلال عام 2023.

وفي تقرير نشرته أمس الجمعة، أوضحت مجلة "إنسايت" الأمريكية المتخصصة بالأخبار المالية أنه في عام 2010 تقلب سعر "البتكوين" في بداياتها بين 0.0008 دولار و0.08 دولار فيما بلغ متوسط السعر نحو 16،793 دولارًا العام الماضي.

ولفتت المجلة إلى أن تسعير العملات المشفرة تأثر بانهيار بورصة "FTX" عام 2022 حيث شهد السوق منحى هبوطيا، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فإن قيمة "البتكوين" وصلت أخيرا إلى 22،961 دولارًا أمريكيًا، وأنه "مع مستقبل واعد، ستصل قيمة هذه العملة إلى ذروتها عند 32000 دولار في عام 2023".

ووفقا للمجلة، تم أخيرا إجراء دراسة حول السعر المستقبلي لعملة "البيتكوين" بواسطة موقع "فايندر" الأمريكي المتخصص بتقديم استشارات مالية، وذلك بمساعدة حوالي خمسين متخصصًا في الصناعة من قطاعات الابتكار المالي والعملات المشفرة.

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وأشارت إلى أن الدراسة لاحظت أن قيمة "البتكوين" الحالية جيدة بعد انهيار بورصة "FTX" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت المجلة: "توصلت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن تواصل عملة البيتكوين صعودها وتصل إلى أعلى متوسط سنوي لها وهو 29،095 دولارًا أمريكيًا في عام 2023".

وأوضحت المجلة أن المشاركين في البحث توقعوا أن يتحول 21٪ من المستثمرين إلى قطاعات الأصول الأخرى بحلول نهاية العام بعيدًا عن قطاع العملات المشفرة.

وأضافت: "يعتقد ألكسندر كوبتسيكيفيتش، كبير محللي الصناعة في شركة Fxpro ، وما يقرب من 65٪ من الخبراء المشاركين في البحث أن سعر البيتكوين الآن معقول وأن عام 2023 سيشهد انتعاشًا حذرًا للأسعار في سوق التشفير".

ووفقا للدراسة، هناك احتمال بأن تواصل "البتكوين" نموها وتصل إلى ما يقرب من 70 ألف دولار عام 2025.

المصدر / وكالات