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"حماس": مقاومة الاحتلال حق مكفول وشعبنا متمسك بها

28 يناير 2023 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
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"حماس": مقاومة الاحتلال حق مكفول وشعبنا متمسك بها

أكد الناطق باسم حركة "حماس"، جهاد طه، أن عملية اليوم التي وقعت في القدس المحتلة وهي الثانية بعد عملية يوم أمس الجمعة؛ تأتي في سياق استمرارية مقاومة الاحتلال الجاثم على أرضنا أمام سياسة القتل الممنهجة.

وقال طه، في بيان صحفي، اليوم السبت: إن "مقاومة الاحتلال حق كفلته كل الشرائع والقوانين الدولية (..) وأن الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه الاحتلال من مجازر وجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، والذي يعتبر نموذجاً حقيقياً للإرهاب الدولي".

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وأضاف: إن "عملية القدس البطولية التي نفذها الشهيد خيري علقم (21 عاماً) يوم أمس الجمعة تمثل صفعة قوية في وجه حكومة الاحتلال الفاشية"، موضحاً أنها برهنت على حضور المقاومة في الميدان للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا رغم سياسة الإجرام والقتل التي يمارسها الاحتلال.

وعدَّ طه العملية "تعبير حقيقي عن إصرار شعبنا وتمسكه بخيار المقاومة سبيلاً وحيداً لدحر الاحتلال واستعادة الحقوق الفلسطينية".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#عملية القدس #الشعب الفلسطيني #مقاومة الاحتلال #القيادي طه

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