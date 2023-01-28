مباريات دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 موعدها والفِرق المشاركة

محمد زقوت

يترقب مشجّعو الأندية المتأهلة قرعة مباريات دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، بعد اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي لهذه البطولة.

وقد أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد سحب قرعة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم 2022-2023 والتي تبدأ مبارياته في شهر فبراير وتنتهي في شهر مارس لهذا العام.

وتقام بطولة كأس ملك إسبانيا، مرة كل عام ويشارك في هذه البطولة بعد التصفية 64 ناديًا للمنافسة على اللقب، والتي تبدأ بالدور الـ 32 وثم دور الـ 16 وثم دور الـ 8، وجميع هذه المباريات تكون بنظام مباراة واحدة (خروج المغلوب) ومن ثم دور نصف النهائي وتكون مبارياته بنظام الذهاب والإياب وصولًا إلى المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا.

ويستعرض لكم موقع " " موعد قرعة كأس الملك وأيام المباريات والفِرق المشاركة وقيمة جوائز هذه البطولة.

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ما موعد سحب قرعة دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023؟

تبدأ مجريات سحب قرعة دور نصف نهائي كأس الملك للموسم 2022-2023، حسب ما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم للرجال، يوم الإثنين المقبل الموافق 30 يناير 2023م في تمام الساعة 02:00م ظهراً بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 01:00م بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي الأندية المتأهلة إلى مباريات دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023؟

بعد المباراة الأخيرة في دور ربع النهائي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، اكتمل دور نصف النهائي بوجود أربعة أندية كبيرة وهي:

نادي برشلونة

نادي أتلتيكو بلباو

نادي ريال مدريد

نادي أوساسونا

ما هي مواعيد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم 2022-2023؟

ومن المعلوم أن جدول مواعيد مباريات دور نصف النهائي لملك إسبانيا 2023، على النحو التالي:

مرحلة ذهاب نصف نهائي كأس الملك 2022-2023

المباراة الأولى: بين أوساسونا وأتليتك بيلباو يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023م، في تمام الساعة 10م بتوقيت فلسطين ومصر.

المباراة الثانية: بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023م، في تمام الساعة 10م بتوقيت فلسطين ومصر.

مرحلة إياب نصف نهائي كأس الملك 2022-2023

المباراة الأولى: بين أتليتك بيلباو وأوساسونا يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023م، في تمام الساعة 10م بتوقيت فلسطين ومصر.

المباراة الثانية: بين برشلونة وريال مدريد يوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2023م، في تمام الساعة 10م بتوقيت فلسطين ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لـ قرعة ومباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023؟

لم تحظَ القنوات الرياضة العربية ببث قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الإثنين المقبل، وسيتم بثها على قنوات Movistar+، وقناة RTVE Play الأجنبية.

ولكن حظيت قنوات السعودية الرياضية SSC المشفّرة، ببث مباريات نصف النهائي في الشرق الأوسط وكذلك تنقل المباريات على شاهد VIP.

وأخيراً، نضع لكم قائمة بأهم المعلومات عن بطولة كأس ملك إسبانيا عبر النقاط التالية:

يعتبر نادي برشلونة أكثر الفِرق تتويجاً بلقب كأس ملك إسبانيا (31) لقبًا.

أكثر اللاعبين مشاركة في كأس الملك اللاعب أندوني زوبيزاريتا ب 104 مباريات.

أكثر اللاعبين حصولاً على لقب كأس الملك اللاعب بيرو غينسا (7 ألقاب).

هدّاف بطولة كأس الملك تيلمو زارا (81 هدفًا في 74 مباراة).

أكثر الفِرق وصولاً لنهائي كأس الملك نادي برشلونة برصيد 43 مباراة.

أكثر الفِرق تحقيقاً لوصافة بطولة كأس الملك فريق ريال مدريد برصيد 20 مرة.

فوز ريال مورسيا بـ14 مقابل صفر ضد سييزا بروميساس بتاريخ 10سبتمبر 1992، كانت أكثر مباراة تسجيلًا للأهداف.

المصدر / فلسطين أون لاين