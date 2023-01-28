الناشطة حمد: عملية القدس تؤكد أنَّ شعبنا لن يصمت على مجازر الاحتلال

أكدت الناشطة السياسية، سمر حمد، أنّ عملية القدس تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يصمت على مجازر الاحتلال دون رد، وأنه لن يقبل باستمرار الاحتلال، وإرادته لن تضعف بأعداد الشهداء التي يعتبرها ضريبة طبيعية للتحرير.

ووجّهت حمد في بيان صحفي، اليوم السبت، رسالة للاحتلال بأن "يدرك الدرس جيداً وأن الرحيل عن هذه الأرض هو الحل الوحيد له"، مشيرة إلى أن اعتقال آلاف المواطنين الاعتقالات وعمليات الاغتيال وما يسمّى بكاسر الأمواج، لم تؤدِّ إلا لمزيد من المقاومة.

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وتعقيباً على عملية القدس، قالت حمد:" ابتلّت العروق وذهب القهر، وثبت الثأر"، ملفتة إلى أن الشعب الفلسطيني في حالة غضب وغليان، وأن الشباب الثائر لم يعد يحتمل الصمت أمام جرائم الاحتلال.

ورأت أن الحالة المتصاعدة في ظل هذه حكومة الاحتلال الفاشية التي تقنن القتل، وتشجّع عليه، تنذر بانفجار الأوضاع والدخول في انتفاضة.

وقُتل 8 مستوطنين وأُصيب آخرون، مساء أمس الجمعة، في عملية إطلاق نار بطولية بمستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، نفّذها الشهيد البطل خيري علقم 21 عامًا من بلدة الطور.

من جهتها، باركت حركة "حماس" عملية إطلاق النار البطولية في القدس المحتلة، وأكدت أنها رد طبيعي على تدنيس الأقصى ومجزرة الاحتلال في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين