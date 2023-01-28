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بالفيديو صاعقة تضرب طائرة ركاب في أنطاليا التركية

28 يناير 2023 . الساعة 12:24 بتوقيت القدس
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صاعقة تضرب طائرة ركاب في أنطاليا التركية

أفادت وسائل إعلام تركية بأن صاعقة ضربت طائرة من طراز "Anadolujet" في أثناء هبوطها بمطار أنطاليا دون وقوع إصابات.

ونشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرّض الطائرة لصاعقة في أثناء عاصفة مطرية فوق أجواء مدينة انطاليا.

وتشهد مدينة أنطاليا طقسًا سيئًا منذ مساء الجمعة، وأصدرت المقاطعة تنبيهًا بإشارة برتقالية بسبب العواصف الرعدية والعواصف في البحر والرياح بقوة الأعاصير.

وفي مقاطعة كيمير، وصلت سرعة الرياح إلى 153 كم/ساعة، وفي منطقة كونيالتي في أنطاليا - 100 كم / ساعة. وتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر في بعض الأحيان 5 أمتار.

 

المصدر / وكالات
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