ارتفاع قائمة المحكومين بالمؤبَّد ومدى الحياة لـ553 أسيرًا

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قائمة الأسرى المحكومين مؤبّد (99) سنة ومدى الحياة في سجون ومعتقلات دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت لـ(553) أسيرًا فلسطينيًا بعد انضمام الأسير محمود عطاونة من الخليل أول أمس لقائمة المؤبَّدات الذى صدر بحقه الحكم المؤبَّد إضافة لغرامة مالية نصف مليون شيقل.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذه الأحكام تأتي إمعانًا بالانتقام والتنكيل من قبل قضاء محاكم دولة الاحتلال التي أصبحت بشكل علني أحد أذرع أجهزة الأمن و"الشين بيت".

ونوّهت إلى أن آخر أسير صدر بحقه حكم المؤبَّد الأسير بلال أحمد أديب أبو زيد من جنين، والذي هدم الاحتلال منزل عائلته.

وذكرت أن أسرى المؤبَّدات من محافظات غزة، بلغ 27 أسيرًا، على رأسهم الأسير ضياء الأغا أقدم أسرى القطاع، والمعتقل منذ عام 1992.

ونوّهت الهيئة إلى أن توزيعة الأسرى المؤبَّدات حسب المناطق السكنية:

* غزة 27

* الخليل97

* بيت لحم 46

* القدس 42

* رام الله والبيرة 86

* أريحا 7

* نابلس 78

* سلفيت 9

* طوباس 10

* جنين 73

* طولكرم 44

* قلقيلة 20

*الداخل المحتل 14

المصدر / فلسطين أون لاين