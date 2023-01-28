فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صاعقة تضرب طائرة ركاب في أنطاليا التركية

ارتفاع قائمة المحكومين بالمؤبَّد ومدى الحياة لـ553 أسيرًا

القانوع: العمليات البطولية أكدت "ردّ المقاومة لن يتأخر"

الشاعر الكبير تميم البرغوثي يُغرّد عن عملية القدس البطولية

زوجة الأسير المريض "دقة" تطالب بإنقاذه "قبل فوات الأوان"

تحطّم طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي

إصابة مستوطنَيْن أحدهما إصابته خطيرة في عملية إطلاق نار بالقدس

المحرر "ناصر أبو خضير"... قيود الاحتلال قطعت أوصاله عن فلسطين منذ سنوات

وقف التنسيق الأمني.. مناورة السلطة المتكررة لتخدير الثائرين

"حماس" تنعى الفتى أبو رموز وتعاهد الشهداء على مواصلة المقاومة

ارتفاع قائمة المحكومين بالمؤبَّد ومدى الحياة لـ553 أسيرًا

28 يناير 2023 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
...
أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قائمة الأسرى المحكومين مؤبّد (99) سنة ومدى الحياة في سجون ومعتقلات دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت لـ(553) أسيرًا فلسطينيًا بعد انضمام الأسير محمود عطاونة من الخليل أول أمس لقائمة المؤبَّدات الذى صدر بحقه الحكم المؤبَّد إضافة لغرامة مالية نصف مليون شيقل.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذه الأحكام تأتي إمعانًا بالانتقام والتنكيل من قبل قضاء محاكم دولة الاحتلال التي أصبحت بشكل علني أحد أذرع أجهزة الأمن و"الشين بيت".

ونوّهت إلى أن آخر أسير صدر بحقه حكم المؤبَّد الأسير بلال أحمد أديب أبو زيد من جنين، والذي هدم الاحتلال منزل عائلته.

وذكرت أن أسرى المؤبَّدات من محافظات غزة، بلغ 27 أسيرًا، على رأسهم الأسير ضياء الأغا أقدم أسرى القطاع، والمعتقل منذ عام 1992.

ونوّهت الهيئة إلى أن توزيعة الأسرى المؤبَّدات حسب المناطق السكنية:

* غزة 27

* الخليل97

* بيت لحم 46

* القدس 42

* رام الله والبيرة 86

* أريحا 7

* نابلس 78

* سلفيت 9

* طوباس 10

* جنين 73

* طولكرم 44

* قلقيلة 20

*الداخل  المحتل 14

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأسرى الفلسطينيون #الأسرى في سجون الاحتلال #أسرى المؤبدات #أسرى مدى الحياة #قائمة المحكومين بالمؤبد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة