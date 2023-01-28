الشاعر الكبير تميم البرغوثي يُغرّد عن عملية القدس البطولية

غرّد الشاعر الفلسطيني الكبير تميم البرغوثي، عبر صفحته الخاصة على موقع توتير، على عملية القدس البطولية أمس.

وأسفرت العملية التي نفّذها الشاب المقدسي خيري علقم عن مقتل سبعة مستوطنين، وإصابة ثمانية بجراح منها بالغة الخطورة.

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وجاءت العملية بعد يوم دامً نفّذه جنود الاحتلال وقواته في مدينة جنين، حيث استُشهد ثمانية شبّان وسيّدة مسنّة.

وكتب الشاعر تميم البرغوثي مغرّدًا ومبتهجًا بعملية القدس: "سقَيْناهمُ كأساً سقونا بمثلها.. ولكنَّنا كنَّا على الموت أصبرا".

المصدر / فلسطين أون لاين