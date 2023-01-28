فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ارتفاع قائمة المحكومين بالمؤبَّد ومدى الحياة لـ 553 أسيرًا

القانوع: العمليات البطولية أكدت "ردّ المقاومة لن يتأخر"

الشاعر الكبير تميم البرغوثي يُغرّد عن عملية القدس البطولية

زوجة الأسير المريض "دقة" تطالب بإنقاذه "قبل فوات الأوان"

تحطّم طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي

إصابة مستوطنَيْن أحدهما إصابته خطيرة في عملية إطلاق نار بالقدس

المحرر "ناصر أبو خضير"... قيود الاحتلال قطعت أوصاله عن فلسطين منذ سنوات

وقف التنسيق الأمني.. مناورة السلطة المتكررة لتخدير الثائرين

"حماس" تنعى الفتى أبو رموز وتعاهد الشهداء على مواصلة المقاومة

الاحتفالات مستمرة.. الكتلة الإسلامية توزّع الحلوى مباركة لعملية القدس

الشاعر الكبير تميم البرغوثي يُغرّد عن عملية القدس البطولية

28 يناير 2023 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
...
الشاعر الفلسطيني الكبير تميم البرغوثي

غرّد الشاعر الفلسطيني الكبير تميم البرغوثي، عبر صفحته الخاصة على موقع توتير، على عملية القدس البطولية أمس.

وأسفرت العملية التي نفّذها الشاب المقدسي خيري علقم عن مقتل سبعة مستوطنين، وإصابة ثمانية بجراح منها بالغة الخطورة.

اقرأ أيضا: من هو الشهيد خيري علقم وآخر ما كتبه على فيسبوك؟

وجاءت العملية بعد يوم دامً نفّذه جنود الاحتلال وقواته في مدينة جنين، حيث استُشهد ثمانية شبّان وسيّدة مسنّة.

وكتب الشاعر تميم البرغوثي مغرّدًا ومبتهجًا بعملية القدس: "سقَيْناهمُ كأساً سقونا بمثلها.. ولكنَّنا كنَّا على الموت أصبرا".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#عملية القدس #تميم البرغوثي #خيري علقم #الشاعر تميم البرغوثي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة