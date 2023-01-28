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"حماس" تنعى الفتى أبو رموز وتعاهد الشهداء على مواصلة المقاومة

28 يناير 2023 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، الشهيد الفتى وديع أبو رموز (16) عاماً من بلدة سلوان في القدس المحتلة، وقالت: "نعاهد الشهداء على المضيّ في طريق المقاومة حتى زوال الاحتلال".

وكان الفتى أبو رموز ارتقى مساء الجمعة، متأثراً بجراح أصيب بها بنيران الاحتلال خلال مواجهات في بلدته الأربعاء الماضي.

وأضافت "حماس" في بيان صحفي: "نعزّي ذوي الشهيد ومحبيه، ونسأل الله لهم الصبر والسلوان، ونعاهد شهداءنا الأبرار على المضيّ في طريق المقاومة ضد الاحتلال الفاشي دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدّساتنا، وحتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الشهيد وديع أبو رموز #وديع أبو رموز

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