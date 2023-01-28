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بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

28 يناير 2023 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت هيئة الحدود والمعابر في وزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد (29 يناير).

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/4) اضغط هنا، وكذلك للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/4) اضغط هنا

ودعت الهيئة المسافرين للالتزام كلٌ بموعده، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

كما ودعت للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت بإحضار حجّة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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