من هو الشهيد خيري علقم وآخر ما كتبه على فيسبوك؟

الشهيد خيري علقم (21 عامًا) من حي الشياح بـ مدينة القدس المحتلة.

يعمل في مجال الكهرباء، وأنهى دراسته من مدرسة الطور الشاملة في القدس.

يحمل اسم جدّه الشهيد خيري علقم، الذي ارتقى بتاريخ 13 مايو 1998، بعدما طُعن على يد مستوطن حتى الموت، على يد المستوطن الإرهابي حاييم فرلمان.

وأسفرت العملية التي نفّذها البطل خيري علقم عن مقتل سبعة من المستوطنين وعشرة جرحى، ردّاً على مجزرة الاحتلال في مخيم جنين.

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وكان آخر ما كتبه الشهيد على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، "لا تقلق سوف يعطيك ربّك حتى ترضى وسوف يرضيك حتى تنسى أنَّ همًّا مرّ عليك".

" "، ينشر بعض المنشورات التي وثّقها من على صفحة الشهيد الشخصية على "فيس بوك"، والتي منها ما كتبه في أكتوبر 2021 كتب "من قال إننا نريد السلام؟ نريد حربًا لا نهاية لها".

وفي يونيو من العام ذاته، كتب: "يمكنك التراجع لتجنّب الحرب، لكن لا تتراجع مليمترًا إذا بدأ القتال".

وفي أكتوبر 2020 كتب: "القناص الصحيح في المكان المناسب خير من ألف جندي في ساحة المعركة".

واستمرت عملية الفدائي خيري علقم لأكثر من 20 دقيقة، وقد صرّح إعلام الاحتلال، أن الشهيد كانت إصاباته دقيقة، حيث كانت بالرأس والصدر، فيما غيّر مشط الذخيرة عدّة مرات، وقد نجح من الخروج من مكان العملية ليستمر بإطلاق النار في الخارج على سيارات الشرطة والمارة.

المصدر / فلسطين أون لاين