غزة/ مؤمن الكحلوت:

سجل اللاعب الدولي الفلسطيني من قطاع غزة محمود وادي أول أهدافه مع فريقه الجديد طلائع الجيش أمام أسوان، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز، أمس الجمعة.

وسجل وادي هدفه الأول في الدوري المصري الموسم الحالي، بعد انتقاله للطلائع الأسبوع قبل الماضي، وسدد الكرة في الشباك من ركلة جزاء انبرى لها في الدقيقة "49" من زمن اللقاء.

وأثرت الإصابات المتكررة على ظهور وادي بشكل منتظم مع الفرق المصرية، حيث يعتبر الطلائع الفريق المصري الثالث، الذي يرتدي وادي قميصه، بعد المصري وبيراميدز.