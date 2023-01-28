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تصريح خطير لبن غفير بعد عملية القدس البطولية

28 يناير 2023 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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المتطرف بن غفير

صرّح ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بأن كل إسرائيلي يجب أن يكون لديه سلاح.

وأكد بن غفير من مكان العملية في القدس المحتلة، الليلة الماضية، أنه سيعمل على تغيير سياسة التسلح قريبا.

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جاء ذلك خلال لقاء جمع بن غفير في مكان العملية مع أحد المستوطنين الذي كان يشتكي من أنه كان قادرا على وقف الهجوم أمس، لكنه لم يكن يحمل سلاحا.

ونفذ البطل ابن القدس خيري علقم، عملية بطولية غربي المدينة المحتلة، أسفرت عن جرح ومقتل العشرات من المستوطنين ردا على جريمة جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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