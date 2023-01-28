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اعتقالات ومواجهات عنيفة في القدس واقتحام منزل منفذ عملية "نفيه يعكوف"

28 يناير 2023 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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اعتقالات ومواجهات عنيفة في القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الطور شرقي مدينة القدس المحتلة، فجر اليوم السبت، منزل منفذ عملية القدس، الشهيد خيري علقم.

واعتقلت قوات شرطة الاحتلال من داخل البيت 15 شابًا، كانوا في منزل الشهيد "علقم"، فيما أظهر مقطع فيديو وهم موصولون واحد بالآخر بالسلاسل الحديدية أثناء عملية اعتقالهم.

وفي السياق اندلعت مواجهات بين المقدسيين وشرطة الاحتلال في نقاط عديدة من أطراف مدينة القدس؛ سلوان وسلواد وبيت حنينا والطور والعيسوية وشعفاط.

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ورشق الشبان خلال المواجهات عناصر شرطة الاحتلال بالألعاب النارية والمفرقعات والحجارة.

ودارت في سلوان مواجهات أعنف بين المقدسيين والاحتلال، وردت الأخيرة بإطلاق وابل مكثف من قنابل الغاز المسيل للدموع على البيوت.

وقُتل 7 مستوطنين، وأصيب عدد آخر في عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "نافيه يعكوف" قرب بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة فيما استشهد المنفذ برصاص الشرطة، مساء أمس الجمعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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