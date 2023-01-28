رحيل الداعية السعودي عبد الله بانعمة بعد صراع مع الشلل والمرض

توفي الجمعة، الداعية السعودي عبد الله بن عمر بانعمة عن عمر ناهز 47 عاما بعد سنوات طويلة من المرض، حسب ما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

وعقب صلاة الجمعة، أدى آلاف المصلين صلاة الجنازة على الداعية بانعمة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، قبل أن يشيعوه حيث ووري جثمانه الثرى بمقبرة البقيع.

وتداول عدد من محبي الشيخ مقطعا مصورا للداعية الراحل قبل وفاته بث خلاله وصاياه للشباب، وأبرزها المحافظة على الصلاة وبر الوالدين وصلة الرحم والتوبة من الذنوب والمعاصي، داعيا الله أن يمد في عمره حتى يدرك صيام شهر رمضان المبارك.

ونعى الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي الشيخ الراحل كما نعته جمعية طيبة للإعاقة الحركية، قائلة "عظم الله أجرنا وأجركم في فقيد الدعوة وفقيد الهمة الذي كان له اليد العليا في إيصال رسالة الجمعية وإلهام المستفيدين بالصبر والكفاح".

ودأب الداعية الراحل على المشاركة في كثير من الفعاليات والأنشطة الدعوية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بجانب الأنشطة الخيرية، بخاصة ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، حسب ما توثق صفحته على موقع تويتر.

المصدر / وكالات