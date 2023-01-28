مواجهات عنيفة في عدة أحياء بالقدس

اندلعت مواجهات عنيفة في احياء مدينة القدس المحتلة، مساء الجمعة، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة، مما أدي لاختناق عدد من المواطنين جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والمطاطي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها قدمت الاسعاف لإصابتين بالرصاص الحي في الأرجل خلال مواجهات اندلعت في بلدة العيزرية شرقي المدينة المقدسة.

كما أصيب العشرات من سكان مخيم شعفاط بالاختناق جراء استهداف قوات الاحتلال المنازل والبنايات السكنية القريبة من الحاجز العسكري والشارع الرئيس بالمخيم، بينهم بالأعيرة المطاطية.

كما اندلعت مواجهات عنيفة في بلدتي العيزرية والرام، وأعتدت قوات الاحتلال على صيدلية الحياة في بيت حنينا، وأطلقت صوبها قنبلة صوت، عقب عملية إطلاق الرصاص في النبي يعقوب.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء توزيعه الحلوى احتفاء بالعملية البطولية.

وسادت حالة من الاستنفار بين صفوف قوات الاحتلال عقب الاعلان عن العملية البطولية في بيت حنينا، وأغلقت الحاجز العسكري في مخيم شعفاط ومدخل بلدة عناتا الشمالي بالقدس المحتلة، أمام حركة السير ما تسبب بأزمة كبيرة.

المصدر / وكالات