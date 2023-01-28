الجزائر تدين مجزرة الاحتلال في مخيم جنين

أدانت الجزائر المجزرة الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية في بيان صدر عنها، الجمعة، "تدين الجزائر بشدة المجزرة الدموية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى".

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل، ضد المسؤوليين عن هذه الجريمة النكراء وسلسلة الاعتداءات المتكررة والشنيعة بحق الشعب الفلسطيني.

وأعربت عن خالص التعازي والمواساة للفلسطينيين قيادة وشعبا على إثر هذه الجريمة النكراء، مؤكدة دعمها الراسخ للقضية الفلسطينية العادلة وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي، مطالبة بتوفير الحماية الدولية من قبل مجلس الأمن الأممي ووضع حد لحالة اللامبالاة الدولية التي ساهمت إلى حد كبير في إمعان السلطة القائمة بالاحتلال في جرائمها وتحديها السافر لكافة القوانين والشرائع الدولية".

وقالت الخارجية الجزائرية: "إن هذا التصعيد العنيف من قبل الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين العزل يؤكد ضرورة مواصلة الجهود بشكل عاجل لإعادة توحيد الصف الفلسطيني بشكل فعّال وتعزيز الصمود لضمان الحماية للشعب الفلسطيني وتكريس حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

المصدر / وكالات