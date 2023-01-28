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الأمم المتحدة تطلق نداء إغاثي لدعم الشعب الفلسطيني

28 يناير 2023 . الساعة 02:07 بتوقيت القدس
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أطلق مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، الجمعة، نداء إنسانيا بقيمة 502 مليون دولار للأرض الفلسطينية المحتلة، لدعم حوالي 1.6 مليون من الفئات الأكثر ضعفا الذين يعيشون هناك.

وقال الناطق الإعلامي ستيفان دوجاريك، في بيان صدر عن "أوتشا"، إن "خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 تقدر أن 2.1 مليون فلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى مساعدات إنسانية"، مشيرا إلى أنهم يمثلون 58% من السكان في غزة وربع السكان الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن الخطة تتألف من أكثر من 200 مشروع ستساعد الناس على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن سبل كسب العيش والدعم لتحسين صحتهم العقلية والبدنية.

المصدر / وكالات
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