مجزرة بطاقات ملونة في مباراة بدوري غزة !

غزة / مؤمن الكحلوت:

شهدت مباراة اتحاد بيت حانون والهلال في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، إشهار الحكم الدولي محمد أبو شهلا "13" بطاقة ملونة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب بيت حانون البلدي.

وأشهر الحكم أبو شهلا البطاقة الصفراء لـ"8" لاعبين من فريق نادي الهلال، وهم " طلال جندية، ومحمد عبيد، وخليل حميد، وأحمد جحجوح، وأحمد لبد، ومحمد جودة، وبلال شعث، ومحمد خليفة"، وعلى إثرها سيغيب نجم الفريق عبيد عن المباراة القادمة أمام الزوايدة لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، بينما أصبح أحمد لبد وطلال جندية ومحمد جودة مهددين بالغياب بسبب حصولهما على البطاقة الثانية.

ومنح أبو شهلا فريق بيت حانون 5 بطاقات، ثلاثة منها حمراء واحدة للاعب محمود أبو الخير، والمدرب المساعد محرز أبو عودة، والمشرف الرياضي للفريق جميل الزعانين، بينما حصل حازم شكشك ومحمود عطية على البطاقة الصفراء.

واشتدت وتيرة المباراة في الشوط الثاني خاصة، وكانت مشحونة كبير بين لاعبي الفريقين، كما شهدت اعتراضات على حكام المباراة.