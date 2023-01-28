البيت الأبيض يكشف موعد تسليم "أبرامز" لاوكرانيا

تجنب جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الجمعة، توضيح موقف الولايات المتحدة بشأن موضوع تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وقال كيربي: "ليس لدينا أي شيء لنقوله عن محتوى حزم المساعدات المستقبلية حتى الآن، نحن على اتصال مع كييف".

كما أعلن أن "تسليم دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا سيستغرق عدة أشهر".

من المحتمل أن تصل دبابات ليوبارد إلى هناك من ألمانيا والحلفاء الأوروبيين في وقت قصير نسبيًا، وربما بحلول ذلك الوقت، لمساعدتهم (القوات الأوكرانية) في الربيع والصيف، ستستغرق دبابات أبرامز الأمريكية وقتًا أطول، وستستغرق عدة أشهر أخرى قبل أن يكونوا هناك.

وعلّق كيربي على مشاركة الولايات المتحدة المباشرة في النزاع في أوكرانيا، بالقول إن "هذا ليس صراعًا بين الولايات المتحدة أو الناتو مع روسيا، إنه صراع بين روسيا وأوكرانيا".

وحول زيارة محتملة لبايدن إلى أوكرانيا، قال كيربي إنه "يمكن أن يزور بايدن أوكرانيا في اللحظة المناسبة، لكن لم يحن الوقت بعد".

المصدر / وكالات