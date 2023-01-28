فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البيت الأبيض يكشف موعد تسليم "أبرامز" لاوكرانيا

ماذا كتب نجوم التعليق الرياضي العربي عن العملية البطولية في القدس ؟

"حماس" تبارك عملية القدس البطولية وتزف منفذها الشهيد خيري علقم

وزير الحرب الإسرائيلي يُصدر تعليمات جديدة بعد عملية القدس

هلال القدس يعود للانفراد بصدارة دوري المحترفين والظاهرية يحسم القمة أمام شباب الخليل

نتنياهو" يتفقد موقع العملية البطولية في القدس المحتلة

المصري: عملية القدس رد سريع على أحداث جنين

الفصائل تبارك عملية القدس.. ردًا على مجزرة جنين

مستوطنون يهاجمون "بن غفير" ويحملونه مسؤولية عملية القدس

الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس البطولية

"حماس" تبارك عملية القدس البطولية وتزف منفذها الشهيد خيري علقم

28 يناير 2023 . الساعة 00:45 بتوقيت القدس
...

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العملية البطولية، التي نفذها الشهيد المجاهد: خيري علقم (21 عامًا)، من مخيم شعفاط بالقدس، داخل مستوطنة "النبي يعقوب"، المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وقالت الحركة في بيان صحفي السبت: "إنّ هذه العملية ردّ طبيعي على مجزرة جنين، وردّ على تدنيس المسجد الأقصى المبارك، والجرائم والاعتداءات الصهيونية المتصاعدة بحق شعبنا، وهي رسالة من نار لحكومة الاحتلال بأنّ إرادة شعبنا لا تُكسر، وعزيمته لا تلين، ومقاومته تشتد رغم الألم والتضحيات".

وأكدت الحركة أن شعبنا سيواصل ضرب مواقع العدو وثكناته ومستوطناته، مشددة على أن المقاومة ستبقى خيار شعبنا حتى تحرير أرضه ومقدساته وانتزاع حقوقه الوطنية كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #عملية #القدس المحتلة #قتلى #مستوطنين #اطلاق نار #خيري علقم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة