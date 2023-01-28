"حماس" تبارك عملية القدس البطولية وتزف منفذها الشهيد خيري علقم

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العملية البطولية، التي نفذها الشهيد المجاهد: خيري علقم (21 عامًا)، من مخيم شعفاط بالقدس، داخل مستوطنة "النبي يعقوب"، المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وقالت الحركة في بيان صحفي السبت: "إنّ هذه العملية ردّ طبيعي على مجزرة جنين، وردّ على تدنيس المسجد الأقصى المبارك، والجرائم والاعتداءات الصهيونية المتصاعدة بحق شعبنا، وهي رسالة من نار لحكومة الاحتلال بأنّ إرادة شعبنا لا تُكسر، وعزيمته لا تلين، ومقاومته تشتد رغم الألم والتضحيات".

وأكدت الحركة أن شعبنا سيواصل ضرب مواقع العدو وثكناته ومستوطناته، مشددة على أن المقاومة ستبقى خيار شعبنا حتى تحرير أرضه ومقدساته وانتزاع حقوقه الوطنية كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين