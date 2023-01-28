وزير الحرب الإسرائيلي يُصدر تعليمات جديدة بعد عملية القدس

أفادت وسائل اعلام عبرية، أن اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، سيعقد مساء اليوم السبت.

يأتي ذلك في وقت أصدر فيه وزير الحرب الإسرائيلي، "يؤاف غالانت"، مساء الجمعة، تعليماته بالاستعداد لاحتمال حدوث تطورات ميدانية أخرى وحماية المستوطنات.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "سنتصرف بصرامة وبدون مساومة ضد منفذي هجوم القدس وسنصل إلى كل المتورطين".

وقرر غالانت قطع زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة، بعد مقتل ثمانية إسرائيليين، وإصابة العشرات في عملية إطلاق نار في مدينة القدس.

المصدر / وكالات