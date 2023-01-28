هلال القدس يعود للانفراد بصدارة دوري المحترفين والظاهرية يحسم القمة أمام شباب الخليل

غزة/ وائل الحلبي:

عاد هلال القدس للانفراد بصدارة دوري "ooredoo" للمحترفين بفوزه الثمين على البيرة في افتتاح منافسات الجولة الـ16، التي حسم فيها شباب الظاهرية القمة التي جمعته بجاره شباب الخليل، ونجح الأمعري في انتزاع تعادلا بشق الأنفس من وادي النيص.

استعاد هلال القدس توازنه بفوزه الثمين على مؤسسة البيرة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، لينفرد الهلال بالصدارة مرة أخرى لكن بشكل مؤقت برصيد 37 نقطة، وتوقف رصيد البيرة عند 20 نقطة في المركز السابع.

الهلال افتتح التسجيل من خلال نجمه محمد مراعبة (10) وعدل للبيرة يزن أبو بكر (20)، ليعود أصحاب الأرض للتقدم بهدف عبد السلام سلامة (34)، وتمكن سامر الجندي من تسجيل الهدف الثالث لهلال القدس في الدقيقة (83).

شباب الظاهرية حسم ديربي الخليل وقمة مباريات الجولة بفوزه على جاره شباب الخليل بهدف دون رد، في المباراة المثيرة التي جمعتهما على ستاد دورا وسط حضور جماهيري كبير.

الظاهرية قفز للمركز الثاني مؤقتا برصيد 36 نقطة، وتجمد رصيد شباب الخليل عند 34 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء بقية مباريات الجولة.

هدف الفوز الوحيد للظاهرية سجله نجمه أنس بني عودة في الوقت القاتل من عمر اللقاء، عندما انطلق بالكرة ومر من ثلاثة مدافعين قبل أن يسدد الكرة بطريقة رائعة في شباك الحارس محمد شبير في الدقيقة (90+4).

جدد الأمعري من أمله في البقاء بعدما انتزع تعادلا مثيرا من ضيفه وادي النيص، بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليرفع الأمعري رصيده إلى 8 نقاط وبقي في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، وبقي وادي النيص في مركزه السابع برصيد 19 نقطة.

وادي النيص تمكن من التقدم بهدف أول عبر محمد نضال (33) وعزز أشرف نعمان النتيجة بالهدف الثاني من ركلة جزاء (45+7)، لكن المخضرم إياد أبو غرقود ذلل الفارق للأمعري في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ليعود لزيارة شباك وادي النيص مسجلا هدف التعادل من ركلة جزاء (83).

المصدر / فلسطين أون لاين