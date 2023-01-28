المصري: عملية القدس رد سريع على أحداث جنين

اعتبرت حركة "حماس"، مساء الجمعة، أن عملية إطلاق النار في مدينة القدس جاءت "ردا سريعا" على مقتل 10 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس في الضفة الغربية، بينهم 9 بمخيم جنين.

وقال مشير المصري القيادي بالحركة: "نبارك العملية البطولية في القدس المحتلة والتي تأتي ردا سريعا على مجزرة جنين"، على حد تعبيره.

وأضاف المصري، أن "العملية دليل على حيوية المقاومة وجهوزيتها وقدرة المقاومين على الرد على الجرائم الإسرائيلية".

بدوره، قال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة: "العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال ومجزرة جنين أمس الخميس".

وأضاف: "حذرنا الاحتلال من أن استمرار سياسة القتل والاغتيال وتدنيس المقدسات سوف يفتح الباب أمام تصعيد كبير وهو ما حصل".

وحمل قاسم، (إسرائيل) "المسؤولية عن تداعيات ما يحصل من تصعيد".

وخرج عشرات الفلسطينيين في مسيرات عفوية جابت شوارع وطرقات محافظات قطاع غزة احتفالا بهجوم القدس، فيما وزع آخرون الحلوى.

كما أطلق مسلحون في غزة يتبعون لفصائل فلسطينية مختلفة النار في الهواء، ورددت المساجد التكبيرات بعد إعلان الهجوم.

ومساء الجمعة، أسفرت عملية إطلاق نار أمام كنيس يهودي في مستوطنة "بنيه يعقوب" شمالي القدس، عن مقتل 7 مستوطنين، وإصابة 6 آخرين على الأقل، إضافة إلى استشهاد المنفذ الشاب الفلسطيني خيري علقم من القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين