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مقتل 8 مستوطنين بعملية إطلاق نار بالقدس

مستوطنون يهاجمون "بن غفير" ويحملونه مسؤولية عملية القدس

27 يناير 2023 . الساعة 23:57 بتوقيت القدس
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هاجم مستوطنون وزير أمن الاحتلال القومي "إيتمار بن غفير" وحملوه مسؤولية عملية إطلاق النار بمدينة القدس، الجمعة، ما أسفر عن مقتل 7مستوطنين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "عشرات المستوطنين الغاضبين هاجموا بن غفير لفظيا أثناء تواجده في مكان تنفيذ العملية، وقالوا له: "هذه المجزرة حدثت في ظل ولايتك كوزير".

وبين شريط مصور نشرته الصحيفة، أن شرطة الاحتلال أخرجت بن غفير من المكان تحت حماية مشددة، بعد أن هاجمه المستوطنون بالمكان بكلمات تحمله مسؤولية الهجوم.

ومعروف عن بن غفير الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" المتطرف، بتصريحاته المطالبة بتنفيذ سياسات شديدة وعقابية ضد الفلسطينيين.

وأمس الخميس، طالب بن غفير، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح للمستوطنين بتنظيم مسيرة أعلام استفزازية في منطقة "باب العامود" وسط مدينة القدس، لكن الأخير رفض.

وفي وقت سابق الجمعة، قتل 7 مستوطنين وأصيب آخرون، في عملية إطلاق نار بمستوطنة "بنيه يعقوب" شمالي القدس، فيما استشهد منفذ الهجوم الشاب الفلسطيني خيري علقم من القدس.

وجاء الهجوم بعد يوم من عملية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة العربية أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين وفق ما أعلنت وزارة الصحة الخميس.

وتقع مستوطنة "بنيه يعقوب" قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها، شمالي المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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