احتفالات واسعة وفرحة عارمة ابتهاجًا بعملية القدس البطولية

عمت الاحتفالات الواسعة ومظاهر الفرحة العارمة، مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة وغزة، ابتهاجًا بعملية إطلاق النار البطولية في القدس المحتلة.

وغمرت الفرحة شوارع المدن والمحافظات الفلسطينية، عقب عملية النار التي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين، بعد يوم واحد من مجزرة الاحتلال في مخيم جنين.

وتحول بيت عزاء الشهداء في جنين من حزن إلى فرحة وهتافات بعد العملية، وردد الشبان: "القدس ولعت نار، اضرب اضرب تل آبيت"، وخرجت مسيرات في بلدة يعبد فرحا بالعملية.

الفرحة تعم عزاء شهداء مجزرة جنين بعد عملية القدس والتي اسفرت عن مصرع 8 مستوطنين وإصابة آخرين pic.twitter.com/dLikRMtnDA — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 27, 2023

وخرجت مسيرات عبر مركبات وسيارات في بلدة بيرزيت برام الله، وعبرت عن ابتهاجها بعملية القدس البطولية.

وامتدت الفرحة بخروج عشرات الشبان في مخيم الدهيشة ببيت لحم، وسط هتافات تشيد ببطولة منفذ العملية وتؤكد على ضرورة تصعيد المقاومة والرد على جرائم الاحتلال.

وبهتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، صدحت حناجر عشرات الشبان في الخليل فرحًا بالعملية البطولية.

كما عمت المسيرات الاحتفالية مناطق القدس وطولكرم، وأطلق المشاركون المفرقعات النارية، ورددوا: "فليعد للدين مجده، وليعد للأقصى عزه، ولترق منهم دماء".

وخرجت مسيرات فرحة وبهجة في مختلف محافظات غزة، وصدحت مساجدها بالتكبيرات، وسط توزيع للحلوى.

تكبيرات وابتهاج في مساجد قطاع غزة بعد مقتل 8 مستوطنين وإصابة آخرين بعملية إطلاق النار في بيت حنينا شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/8P11wYOwb3 — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 27, 2023

وقتل 8 مستوطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار بطولية بمستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، نفذها الشهيد البطل خيري علقم 21 عاما من سكان شرق القدس.

وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار البطولية في القدس المحتلة، وأكدت أنها رد طبيعي على تدنيس الأقصى ومجزرة الاحتلال في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين