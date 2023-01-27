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بالفيديو مقتل 8 مستوطنين بعملية إطلاق نار بالقدس

27 يناير 2023 . الساعة 20:49 بتوقيت القدس
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 8 مستوطنين في عملية اطلاق نار بمستوطنة "نفيه يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن العملية أدت إلى مقتل خمسة مستوطنين وإصابة خمسة آخرين، فيم أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ارتفاع عدد القتلى في عملية القدس إلى 8.

واستنفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العملية وحلقت طائراته في سماء شمال القدس المحتلة عقب العملية.

وأظهر مقطع فيديو متداول سماع صوت إطلاق نار كثيف في منطقة العملية.

 

وصدحت مساجد الضفة والقدس وغزة ابتهاجًا بالعملية البطولية، وخرجت الاحتفالات في مناطق مختلفة فرحا بالعملية.

وتأتي العملية بعد يوم من مجزرة مخيم جنين التي ارتكبتها قوات الاحتلال أمس الخميس، وارتقى خلالها تسعة شهداء.

يذكر أن مستوطنة "النبي يعقوب" من المستوطنات المحاذية للضواحي الفلسطينية في القدس في بلدتي الرام وبيت حنينا، والتي تنغص حياة الفلسطينيين بالتضييق والقتل والحصار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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