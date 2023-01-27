مدة غياب ميندي بعد إصابته في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

أظهرت الفحوص الأولية التي خضع لها الفرنسي فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، معاناته من إصابة في أوتار الركبة قد يغيب بسببها عن الملاعب لمدة شهر، وفقًا لمصادر من النادي.

ومن المنتظر أن يتم التعرف على درجة الإصابة عقب خضوع اللاعب لجميع الفحوصات اللازمة، غدًا السبت، بعد اضطراره إلى الخروج من مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد أمس الخميس؛ بسبب شعوره ببعض الآلام في ركبته اليسرى.

وفي حال تم تأكيد غياب ميندي لمدة شهر، فإنه سيغيب بذلك عن ست مباريات بالدوري الإسباني لكرة القدم، بما في ذلك مباراة الديربي المقررة في 26 فبراير/ شباط القادم أمام أتلتيكو مدريد.

وإلى جانب كأس العالم للأندية، سيكون اللاعب مهددًا بالغياب أيضًا عن مباراة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، وربما أيضًا نصف نهائي كأس ملك إسبانيا،

ومن المقرر إجراء قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب، الإثنين المقبل، حيث تأهل إلى جانب ريال مدريد كل من برشلونة وأتليتك بلباو وأوساسونا.

المصدر / وكالات