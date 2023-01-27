المخيمات الفلسطينية في لبنان تنتفض نصرة لجنين والضفة الغربية

شهدت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان على مدار يومي الخميس والجمعة حراك جماهيري شعبي تضامنًا مع جنين والضفة الغربية ودعمًا لمشروع المقاومة، وذلك بدعوة من الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والقوى الإسلامية.

وألقيت كلمات متفرقة خلال الوقفات التضامنية والمسيرات الجماهيرية أكدت على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وأن المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودحره عن أرض فلسطين المباركة.

وأشاد المتحدثون بصمود المقاومين في مخيم جنين وكافة القرى والمدن الفلسطينية، مؤكدين أن دماء شهداء مخيم جنين لن تذهب هدرًا وأن الرد الفلسطيني على جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا محاله، معتبرين أن ما قدمه مخيم جنين اليوم هو استمرار لنهج العطاء الذي تتوج به المخيم منذ عشرات السنين.

وجدد المنتفضون ثقتهم بالمقاومة الفلسطينية بكافة ألويتها وألوانها وأنها لن تترك دماء الشهداء، مطالبين قيادة المقاومة برد مؤلم يزلزل الأرض تحت أقدام المحتلين.

وأقيمت صلاة الغائب على أرواح شهداء جنين مساء الخميس في عدد من المساجد والمصليات، كما تم رفع صور الشهداء ولوحات فنية دعمًا للمقاومة.

والخميس، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين، 9 منهم داخل مخيم جنين، في عملية تعد وفق مراقبين، الأكبر من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.











المصدر / فلسطين أون لاين