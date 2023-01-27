اتحاد خانيونس يجدد عقد نجمه

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن اتحاد خانيونس عن تجديد تعاقده مع مهاجمه يوسف لولو لموسم إضافي، في ظل العروض المتعددة الذي تلقاها اللاعب مع تألقه اللافت للأنظار مع البرتقالي منذ بداية الموسم.

وجدد لولو تعاقده مع اتحاد خانيونس ليواصل مشواره مع الفريق الذي بدأه في يناير الماضي، حيث سيرتبط اللاعب مع الفريق حتى نهاية الموسم القادم 2023/2024.

وكان لولو قريب من الانتقال للأمعري بداية شهر يناير الجاري، إلا أن الاحتلال رفض اصدار تصريح دخوله إلى الضفة الغربية، الأمر الذي أجبره على البقاء في غزة.

وظهر لولو بشكل مميز مع فريقه اتحاد خانيونس الذي انضم إليه منتصف الموسم الماضي بعد رحيله عن الهلال الذي لعب معه لنصف موسم قادما من ناديه الأم التفاح.

ويتربع لولو على صدارة هدافين دوري الدرجة الممتازة بالشراكة مع علاء عطية نجم الشجاعية برصيد 9 أهداف لكل منهما، ويأمل الاتحاد أن يساهم اللاعب في قيادة الفريق للمنافسة على لقب الدوري في الموسم القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين