71 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 71 عملا مقاوما، أدت لإصابة مجندة بالحجارة في الرام.

وشهدت الضفة 12 عملية إطلاق نار، إلى جانب تفجير 5 عبوات ناسفة، وإحراق نقطة عسكرية وعمليتي تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبة مستوطنين واندلاع 35 نقطة مواجهة.

واندلعت مواجهات في كل من مخيم شعفاط وصور باهر والعيزرية والبلدة القديمة والرام والعيسوية والطور في القدس، وفي النبي صالح وسجن عوفر في رام الله، والحاجز الشمالي وكفر قدوم وعزون في قلقيلية.

كما اندلعت مواجهات في كل من برقة وبين دجن وحاجز حوارة وقريوت وبيتا في نابلس، والمدخل الجنوبي في أريحا، والخضر وتقوع وحوسان في بيت لحم.

وأطلق مقاومون النار على حاجز بيت فوريك في نابلس مرتين، وعلى حاجز قلنديا في القدس، وسلواد والنبي صالح في مستوطنة نافيه تسوف مستوطنة حلميش في رام الله، وعلى حاجزي دوتان والجلمة في جنين وجبل جرزيم وحاجز بيت فوريك في نابلس، وعلى حاجز الأنفاق في بيت لحم، وبيت أمر في الخليل.

وتصدى المواطنون للمستوطنين في البلدة القديمة في القدس، ومستوطنة بسجوت في رام الله، وبالقرب من مستوطنة معاليه عاموس في بيت لحم، حيث حطموا مركبات المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين