رسميا: برشلونة يعلن تمديد عقد لاعبه

أعلن نادي برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني في كرة القدم الجمعة، تمديد عقد ظهيره الأيسر ماركوس ألونسو حتى 2024 ببند جزائي يبلغ 50 مليون يورو.

وكتب النادي الكاتالوني في حسابه الرسمي "توصل برشلونة وماركوس ألونسو إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب حتى 30 حزيران/يونيو 2024. تبلغ قيمة البند الجزائي المحرِّر خمسين مليون يورو".

وكان ألونسو (32 عاماً و9 مباريات دولية) انضم إلى برشلونة في أيلول/سبتمبر الماضي كلاعب حرّ، بعد مشوار مع تشلسي الانكليزي منذ 2016.

وخاض ألونسو 17 مباراة تحت اشراف المدرب تشافي الذي رغب ببقائه في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بقوله: "لقد تاقلم مع غرفة الملابس بشكل مثالي. هو شاب رائع".

وأضاف مدرب النادي الذي أحرز أخيرا لقب الكاس السوبر الإسبانية في السعودية "هو لاعب يُعوّل عليه، يملك خبرة طويلة وناضج بما يكفي للعب في عدة أدوار. لقد كان تعاقداً مميزاً".

ونشأ اللاعب في أروقة الغريم ريال مدريد قبل انتقاله في 2010 إلى بولتون الانكليزي ومنه الى فيورنتينا الإيطالي الذي أعاره في 2014 إلى سندرلاند الانكليزي.

المصدر / وكالات