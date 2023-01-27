أرسنال يجهز لحسم صفقة نارية

يستعد نادي أرسنال لإنفاق مبلغ مالي كبير، من أجل التعاقد مع الدولي الإكوادوري، مويسيس كايسيدو، متوسط ميدان نادي برايتون هوف ألبيون في نافذة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى أرسنال لتعزيز صفوفه، من أجل مواصلة تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ونيل اللقب الغائب مُنذ 19 عامًا، بعد أن كان اللقب الأخير الذي توج به في موسم 2003–04، عندما حقق "الغانرز" الدوري بدون تعرضه لأي هزيمة طيلة الـ 38 مباراة.

وأفادت شبكة "Fichajes" الإسبانية، أن أرسنال على استعداد لفعل أي شيء من أجل التعاقد مع كايسيدو قبل نهاية الانتقالات الشتوية. وتنتهي نافذة الانتقالات في أوروبا، بعد 5 أيام، أي منتصف ليلة الثلاثاء 31 يناير/ كانون الثاني 2023.

وقالت الشبكة إن أرسنال مستعد لتقديم عرض مالي كبير يبلغ حوالي 75 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم كايسيدو، وإبعاده عن الأندية الأخرى في البريميرليغ، إذ إن اللاعب موجود على رادار ثلاثة أندية هي ليفربول وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد. ويرغب أرسنال بقيادة مدربه، ميكيل أرتيتا، في ضمّ كايسيدو بقوة، لتعويض غياب الدولي المصري، محمد النني، والذي من المرجح أن يغيب عن "الغانرز" حتى نهاية الموسم الجاري بسبب إصابة قوية يُعاني منها على مستوى الركبة.

ويبلغ كايسيدو من العمر 21 عامًا، وشارك مع برايتون في 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مُسهمًا بهدفين (سجّل هدفًا، وصنع آخر).

المصدر / وكالات