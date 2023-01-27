الهلال يعيد الحوانين لمربع الهزائم وأهلي غزة يسقط في فخ التعادل ونماء يكتسح الجلاء

غزة/ وائل الحلبي:

عاد فريق الهلال بثلاث نقاط ثمينة من ميدان اتحاد بيت حانون بعد الفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون في افتتاح منافسات الجولة الـ17 من دوري الدرجة الممتازة.

الهلال واصل صحوته للجولة الثانية بفوزه على الحوانين ليتقدم للمركز الخامس مؤقتا برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن شباب جباليا، وتجمد رصيد بيت حانون عند 17 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.

سجل محمد خليفة هدف الهلال الوحيد في مباراة حاول بيت حانون الخروج بنتيجة إيجابيه تساعده على الخؤوج من مأزق المراكز المتأخرة على جدول الترتيب.

دوري الدرجة الأولى

نجا أهلي غزة من الخسارة بتعادل شاق بهدف لمثله أمام ضيفه بيت لاهيا، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب اليرموك، في افتتاح الجولة الت17 من دوري الدرجة الأولى.

التعادل حرم الأهلي من الابتعاد في الصدارة لكنه حافظ عليها برصيد 36 نقطة، متفوقا على نماء صاحب نفس الرصيد بفارق المواجهات المباشرة، ورفع اللهاونة رصيدهم إلى 23 نقطة في المركز السادس.

تقدم بيت لاهيا برأسية فضل أبو ريالة في الدقيقة (36)، فيما تعادل محمد شبير للأهلي في الدقيقة (85).

نماء (5-0) الجلاء

عاد نماء بفوز كاسح من أمام مضيفه الجلاء بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فلسطين، ليرفع نماء رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، وبقي الجلاء في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 3 نقاط.

سجل رباعية نماء، عاهد أبو مراحيل ثلاثة أهداف "هاتريك" (3+19+92)، ومحمد القاضي (30)، وسعيد السباخي (33).

أهلي النصيرات (1-1) أهلي بيت حانون

أجبر أهلي النصيرات ضيفه بيت حانون الأهلي على التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب الدرة.

هذه النتيجة أضرت بمساعي بيت حانون الذي بقي في المركز الثالث مؤقتا برصيد 30 نقطة، وبقي أهلي النصيرات في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

وتقدم أهلي بيت حانون بهدف أول سجله محمد أبو موسى (45+2)، قبل أن يعدل محمد أبو توهة لأهلي النصيرات (73).

المصدر / فلسطين أون لاين