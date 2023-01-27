قرار من النصر من أجل جمع رونالدو ومودريتش معاً

تحركت إدارة النصر من جديد نحو الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بعد خسارتهم أمام فريق الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، على استاد الملك فهد الدولي.

وأشارت صحيفة عكاظ السعودية إلى أن إدارة النصر استعانت بنجم الفريق كريستيانو رونالدو لحسم ملف التعاقد مع الكرواتي، موضحة أن المدير الفني غارسيا عقد اجتماعًا مع رئيس نادي النصر ورونالدو لحسم الصفقة بشكل أسرع قبل موعد إغلاق الميركاتو الشتوي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة النصر تحركت بصورة عاجلة بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها العالمي من الاتحاد، ولم تكن متوقعة من جماهيره، موضحة: "إدارة النصر رفعت عرضها السابق الذي قدمته للكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الحالي البالغ من العمر 37 سنة، بعد دخوله الفترة الحرة التي تخوله للتوقيع لأي نادٍ، إذ ينتهي عقده في 30 من يونيو 2023".

وأضافت: "العرض النصراوي لمدة سنتين ونصف بقيمة 40 مليون يورو ورفعته إلى 45 مليون يورو" موضحة "أن مسؤولًا في ريال مدريد منح النصر الضوء الأخضر لشراء المدة المتبقية لتسجيله في الميركاتو الشتوي".

جدير بالذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2022-23 برصيد 33 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة عن الهلال، مع تبقي مباراة مؤجلة لزملاء النجم البرتغالي رونالدو.

المصدر / وكالات