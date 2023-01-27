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بالصور الاحتلال يفرج عن الأسير محمد البرغوثي من بلدة كوبر

27 يناير 2023 . الساعة 17:36 بتوقيت القدس
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن الأسير محمد عمر البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله.

واستقبلت بلدة كوبر الأسير البرغوثي بموكب من المركبات التي تزينت برايات حركة "حماس" وكتائب القسام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت البرغوثي في سبتمبر عام 2021م، عقب اقتحام منزله وتخريبه في بلدة كوبر.

والمحرر محمد البرغوثي هو نجل القائد الراحل عمر البرغوثي "أبو عاصف"، وشقيق الشهيد صالح والأسير عاصم.

وودعت فلسطين نهاية مارس 2021 القيادي عمر البرغوثي "أبو عاصف"، القامة الوطنية المعطاءة التي افتخرت فلسطين كلها بتضحياته الكبيرة التي قدم فيها للوطن هو وأفراد عائلته.

وارتقى ابنه صالح شهيدا، وقضى نصف عمره داخل سجون الاحتلال، ولا زال نجله عاصم محكوم بالمؤبدات، كما اعتقلت زوجته وقضت عدة أشهر في سجون الاحتلال، إضافة إلى شقيقه نائل البرغوثي عميد الأسرى الفلسطينيين الذي قضى في سجون الاحتلال 43 عاما وما زال.

يذكر أن عائلة البرغوثي من العائلات التي حفرت اسمها بذاكرة الثورة الفلسطينية بمداد الدم، عبر سنوات ممتدة من العطاء والتضحيات، بدأت من أواخر سبعينيات القرن الماضي، بزناد الراحل عمر البرغوثي وشقيقه الأسير نائل.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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