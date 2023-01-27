عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأصيب العشرات بالاختناق في مدينة نابلس، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع، في قرية بيت دجن شرقاً، وبلدة بيتا جنوباً.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن 54 فلسطينياً أصيبوا خلال المواجهات المندلعة في بلدة بيتا وبيت دجن، حيث أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي في الظهر والفخد.

وفي قلقيلية، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، وأخرى بالاختناق خلال المواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق المدينة.

أما في مدينة القدس، فقد أطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، عقب الانتهاء من تشييع الشهيد يوسف محيسن (22 عاما)، في بلدة الرام، شمالاً.

وشيعت جماهير فلسطينية غفيرة، الشهيد الذي ارتقى أمس جراء إصابته بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت في الرام، عقب قمع الاحتلال مسيرة خرجت تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جنين ومخيمها.

وفي الخليل، اندلعت مـواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل؛ بعد مسيرة خرجت نصرة لجنين ومخيمها.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين