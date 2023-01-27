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الشرطة الفرنسية تستدعي سيدتين محجبتين بعد ضربهما

27 يناير 2023 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أرسلت الشرطة الفرنسية مؤخرًا استدعاءً لسيدتين محجبتين للتحقيق معهما بتهمة "العنف"، وذلك بعد شهور من قيام رجال الشرطة بالاعتداء على السيدتين.

وكانت الشرطة اعتدت بالضرب على السيدتين في 14 أبريل/ نيسان 2022 بمدينة أسنيير، واتهمتهما لاحقا بـ"مقاومة رجال الشرطة وشتمهم وضربهم".

وقالت السيدتان إن الشرطة استدعتهما لتقديم الإفادة في مديرية الأمن في فبراير/ شباط المقبل، بتهمة العنف ضد الشرطة وشتمهم.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 14 أبريل، صورته سيدة من سيارتها، يظهر فيه الشرطة وهي تضرب السيدتين وتوجه لكمة لإحداهن وتطيح بالثانية أرضا.

ويظهر في الفيديو أيضا استمرار الشرطة بضرب السيدتين رغم تدخل كثير من المارة، ما أدى حينها إلى جدل واسع في البلاد ومواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر / الأناضول
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#فرنسا #الحجاب #الإسلام

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