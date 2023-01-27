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أبو فنونة: جنين لا تنكسر وبنادق الضفة الحرة سيكون لها كلمة

27 يناير 2023 . الساعة 13:08 بتوقيت القدس
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أكد القيادي في حركة حماس إياد أبو فنونة، أن جنين لا تنكسر، وستبقى حاضرة في كل ميدان وحاضنة لكل الثوار

وقال أبو فنونة، خلال وقفة في مدينة غزة تنديدًا بالعدوان على جنين ونصرة للقدس المحتلة، إن الاحتلال يسعى لتغيير الواقع في مدينة القدس والمسجد الأقصى، ويجب على الأمة الإسلامية أن تقف مع فلسطين والدفاع عن المسجد الأقصى.

وتابع، "البنادق الحرة في الضفة الغربية سيكون لها كلمة على الجرائم الإسرائيلية"، داعيًا أبناء الأجهزة الأمنية للسطلة، بتوجيه سلاحهم نحو صدور الاحتلال.

وشدد على ضرورة الاتحاد والوحدة خلف مشروع المقاومة.
 

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#الأقصى #حماس #جنين

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